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Roland Garros, Zverev stavolta non sbaglia: batte Mensik, in finale contro l'Italia

venerdì 5 giugno 2026
Roland Garros, Zverev stavolta non sbaglia: batte Mensik, in finale contro l'Italia

1' di lettura

Alexander Zverev torna in finale al Roland Garros. Nella prima semifinale di giornata il tedesco ha battuto Jakub Menšík in quattro set 7-5 6-2 3-6 6-3 dopo tre ore e un minuto di gioco. Per "Sascha", si tratta della seconda finale sulla terra rossa di Parigi dopo quella persa in cinque set nel 2024 contro Carlos Alcaraz.

Contro Menšík, il tedesco ha di fatto sempre controllato il ritmo, nonostante i tentativi del giovane ceco di variare il proprio gioco per non dare troppi punti di riferimento. Zverev, dopo aver salvato tre palle break per andare 4-4 nel primo set, ha vinto 9 dei successivi 12 game. Un solo piccolo calo, nel terzo set vinto da Menšík, ma poi "Sascha" è tornato in campo concentrato e ha piazzato immediatamente il break nel quarto set, difendendolo fino alla fine.

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Con questo successo, Zverev diventa il secondo tedesco nella storia a giocare più di una finale al Roland Garros, dopo le tre del barone Gottfried von Cramm tra il 1934 e il 1936. Sascha, alla quarta finale Slam in carriera, ha un'occasione irripetibile di conquistare finalmente un Major. L'avversario sarà uno fra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, in campo per la seconda semifinale a partire dalle 19. Il tedesco è avanti negli scontri diretti con entrambi i tennisti azzurri: 3-1 sul romano e 3-0 sul sanremese. Zverev e Cobolli si sono già affrontati al Roland Garros nel terzo turno dello scorso anno: vinse il tedesco in tre set 6-2 7-6 6-1.

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