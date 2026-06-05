Roland Garros, Zverev stavolta non sbaglia: batte Mensik, in finale contro l'Italia

Contro Menšík, il tedesco ha di fatto sempre controllato il ritmo, nonostante i tentativi del giovane ceco di variare il proprio gioco per non dare troppi punti di riferimento. Zverev, dopo aver salvato tre palle break per andare 4-4 nel primo set, ha vinto 9 dei successivi 12 game . Un solo piccolo calo, nel terzo set vinto da Menšík, ma poi "Sascha" è tornato in campo concentrato e ha piazzato immediatamente il break nel quarto set, difendendolo fino alla fine.

Con questo successo, Zverev diventa il secondo tedesco nella storia a giocare più di una finale al Roland Garros, dopo le tre del barone Gottfried von Cramm tra il 1934 e il 1936. Sascha, alla quarta finale Slam in carriera, ha un'occasione irripetibile di conquistare finalmente un Major. L'avversario sarà uno fra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, in campo per la seconda semifinale a partire dalle 19. Il tedesco è avanti negli scontri diretti con entrambi i tennisti azzurri: 3-1 sul romano e 3-0 sul sanremese. Zverev e Cobolli si sono già affrontati al Roland Garros nel terzo turno dello scorso anno: vinse il tedesco in tre set 6-2 7-6 6-1.