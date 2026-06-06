Roland Garros, le assurde teorie del complotto sul ritiro di Arnaldi

Secondo alcune assurde teorie del complotto, però, il ritiro di Arnaldi non sarebbe conseguenza di un malessere fisico, ma frutto di una decisione volontaria . Una messa in scena architettata per permettere a Cobolli di arrivare il più riposato possibile alla finale di domenica contro Alexander Zverev . Per i complottisti, l'artefice di questo piano geniale sarebbe il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, ma c'è addirittura chi parla di un intervento del governo italiano .

Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi dalla sua prima semifinale Slam in carriera a causa di un virus intestinale che lo ha colpito la sera prima della partita, impedendogli di dormire e di mangiare. Conati di vomito e corse in bagno improvvise hanno perseguitato il tennista sanremese per tutta la notte e nella mattinata di venerdì. Per questo Flavio Cobolli , che avrebbe dovuto sfidarlo in semifinale, è riuscito a raggiungere la finale del Roland Garros senza giocare.

Clamoroso a Parigi. Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros. Matteo Arnaldi ha rinunciato a giocare la finale...

Una fesseria sesquipedale che però, come sempre, ha trovato ampio riscontro sui social network, dove numerosi utenti l'hanno rilanciata, aggiungendo dettagli sempre più assurdi. C'è chi parla di "Italian mafia federation", ricordando che Cobolli, avendo già battuto Zverev (al contrario di Arnaldi), avrebbe più possibilità di vincere il torneo. Un'altra variante del complotto sostiene che sia stato il forte legame di amicizia fra i due tennisti azzurri ad aver convinto Arnaldi a dare forfait. "Italian Familia agreement", "Taking one for the team", si legge. Infine, c'è chi è convinto che Arnaldi non possa essere stato colpito da un virus, altrimenti Cobolli non si sarebbe mai presentato in conferenza stampa insieme a lui rischiando di rimanere contagiato.

L'insensata teoria complottista è arrivata persino alle orecchie di Jennifer Capriati, ex numero 1 del mondo che sulla terra rossa di Parigi ha trionfato esattamente 25 anni fa. Sul proprio profilo X l'americana ha scritto: "The conspiracy theories are wild", le teorie del complotto sono folli. Difficile non essere d'accordo.