Carlos Alcaraz ossessionato da Jannik Sinner: "Ogni mattina, quando mi sveglio..."

05 giugno 2024 a

a

a

Jannik Sinner è un vero e proprio punto di riferimento per Carlos Alcaraz. Lo ha detto proprio lo spagnolo, che ogni mattina si alza con un chiodo fisso: “Sono grato che ci sia — le sue parole ai microfoni di Mats Wilander, al termine del match contro Tsitsipas dei quarti di finale —. Grazie a lui mi impegno a migliorare e a dare il 100% ogni mattina, quando mi sveglio do il massimo per migliorare il mio gioco e provare a batterlo. Adoro vederlo giocare”.

La semifinale contro Jannik "è una sfida davvero difficile — dice — È il miglior giocatore del mondo in questo momento. Il giocatore che sta giocando meglio. Abbiamo giocato grandi partite. Come ha detto, nei quarti di finale degli Us Open 2022 è stato un grande spettacolo, ma anche dopo in altre occasioni”.

Mauro Corona in ginocchio da Sinner: "La dote che pochi hanno"

La sensazione di molti è che chi uscirà vincente dalla sfida, vincerà poi il titolo. L’appuntamento è per venerdì 6 giugno, con orario ancora da definire ma la sensazione che il big match tra Sinner e Alcaraz si giochi di sera e metterà in palio la finale del Roland Garros. Carlos è già caldo e non vede l'ora di tornare sul campo: "Sarà difficile — conclude — Sono pronto ad accettare la sfida e a dare spettacolo su questo bellissimo campo. È la partita che tutti vogliono vedere. Sono sicuro che mostrerà il meglio di sé, e lo stesso varrà per me. Vediamo chi vincerà”.

"Me lo disse Andreas Fink, cosa rischia ora". Sinner numero 1, la rivelazione di Panatta

L’ultima volta che i due si sono incontrati è stata in semifinale dei Masters 1000 di Indian Wells, vinta dallo spagnolo per 2-1 nei set, dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale. Quello che molti amanti italiani del tennis si augurano non accada con Jannik, sperando sia in grado di prendersi la rivincita in quel di Parigi.