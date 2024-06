L'Italia vince l'Europeo Under 17: super Camarda, il gol capolavoro del milanista

06 giugno 2024 a

L’Italia ha vinto per la prima volta l’Europeo Under 17. Gli azzurrini del ct Favo hanno giocato una finale straordinaria, battendo 3-0 il Portogallo: in gol Coletta e Camarda, con quest’ultimo - fresco di contratto con il Milan - che ha fatto sfoggio delle sue enormi qualità e ha segnato una doppietta.

Nel frattempo i grandi, il giorno dopo la deludente amichevole con la Turchia, sono scesi di nuovo in campo, stavolta contro l’Under 20. Il tempo scorre e Luciano Spalletti ha diversi dubbi, innanzitutto sul modo in cui giocare e poi su chi mandare in campo, e quindi portare con sé in Germania.

Oggi è il giorno in cui il ct deve decidere quali calciatori tagliare per arrivare alla lista dei 26 convocati per l’Europeo. Di sicuro verrà fatto fuori un portiere, mentre gli altri due potrebbero essere a centrocampo tra Fagioli, Ricci e Folorunsho. «Difficilmente convocherò sia Ricci che Fagioli - ha confermato Spalletti - perché devo lasciarmi aperte delle scappatoie in altri ruoli. Ovviamente mi dispiacerà, mi piacerebbe sentirmi rispondere che saranno sempre a disposizione per la maglia azzurra perché grossomodo è il gruppo che mi porterò avanti anche in futuro».