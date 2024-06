Milan, bomba nel mercato allenatori: "Contatto con Massimiliano Allegri"

06 giugno 2024 a

a

a

La Serie A del 2024-2025 comincia a prendere forma. Di fatto il valzer di panchine è già cominciato. Come sappiamo Tudor ha lasciato la Lazio, a Bologna è arrivato Italiano, a Napoli Antonio Conte e al Milan Fonseca. Anzi no. Infatti la sociatà rossonera non ha ancora annunciato il suo nuovo tecnico che cercherà di dare una spinta ai rossoneri dopo la stagione piuttosto deludente appena conclusa. Si è chiuso il ciclo di Stefano Pioli e di fatto si cerca di capire quale possa essere il prossimo tecnico rossonero.

Negli ultimi giorni si dava per certo l'arrivo di Fonseca. Ma attenzione, le cose potrebbero cambiare. Allegri ha sistemato la faccenda con la Juventus trovando un accordo consensuale con al società bianconera. Alcune indiscrezioni riportate da Rai Sport di fatto parlano di un contatto tra il tecnico di Viareggio e i vertici rossoneri.

Milan, addio a Stefano Pioli e paura tra i tifosi: perché rischiano di rimpiangerlo

Voci tutte da confermare, ma a quanto pare a Casa Milan potrebbe accadere di tutto con il ritorno di Max Allegri che non dispiacerebbe, dando uno sguardo alle reazioni social, ai tifosi del Milan. Fantasie? Staremo a vedere. Intanto su Allegri sarebbe piombata anche la Lazio che dopo l'addio di Tudor di fatto potrebbe rilanciare le sue ambizioni per la prossima stagione proprio con l'arrivo del "Conte Max". Insomma il mercato delle panchine è ancora apertissimo. E non sono ancora esclusi grandi colpi di scena.