Carlos Alcaraz, il manager terrorizzato da questo video a Ibiza: "Mi spaventa"

Dopo la vittoria al Roland Garros, è l'ora della festa per Carlos Alcaraz, lo spagnolo che si è concesso qualche giorno di relax e baldoria a Ibiza. Doveroso, dopo la conquista del terzo Slam in carriera, in tre tornei differenti, il più giovane tennista di sempre a riuscire nell'impresa. Ora, il prossimo obiettivo è il bis a Wimbledon.

Eppure l'agente di Alcaraz, Albert Molina, ha qualche preoccupazione. E i timori riguardano proprio le giornate a Ibiza. Interpellato da El partizado de Cope, Molina rivela di temere come l'entusiasmo potrebbe incidere negativamente su fisico e concentrazione. Parlando dei giorni a Ibiza, ha spiegato: "Lui non voleva nessuno. Mi spaventa personalmente, ma non per Carlos. Perché so che il problema è che Carlos è molto nobile. Quindi non mi spaventa lui, ma le persone che può avere al suo fianco. Non parlo dei suoi amici perché sono brave persone".

E ancora, Molina spiega di temere che l'immagine di Alcaraz possa essere rovinata da chi potrebbe metterlo in imbarazzo o in cattiva luce, magari con un video galeotto. "Quando ti esponi così tanto fuori, ci sono sempre persone con un telefono che possono registrare qualcosa che può essere preso fuori dal contesto o non può essere la realtà così. Perché alla fine una foto o un video di 5 secondi possono trasmetterti cose che non sono reali, bugie. Ha paura che questo gli accada", ha ammesso.

Timori innescati, probabilmente, proprio da qualche video che è circolato e che ritraeva i momenti di festa di Alcaraz a Ibiza, dove si trovava insieme anche a Sergio Reguilon, calciatore del Tottenham. I due infatti sono stati ritratti in un video, all'interno di un locale, mentre cantano e ballano scateanati, piuttosto su di giri. Quello il video che ha preoccupato Molina? Possibile, probabile...