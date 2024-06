Paulo Fonseca, il discorso è un disastro: "Sarà dura, dai ragazzi". Il Milan si interroga

14 giugno 2024 a

Il Milan ha annunciato il suo nuovo allenatore: Paulo Fonseca. Il portoghese dopo l'esperienza a Roma ci riprova col calcio italiano e raccoglie una pesantissima eredità, quella di Stefano Pioli che nei suoi 5 anni al Milan ha portato i rossoneri in semifinale di Champions e ha portato uno scudetto in bacheca. Zlatan Ibrahimovic, presentando il nuovo allenatore del Milan, ha affermato di aver studiato perfettamente il gioco che impone alle sue squadre e che a quanto pare farebbe il caso del Milan. Come ha affermato Ibra il gioco di Fonseca riesce a prevaricare su quello degli avversari, staremo a vedere.

Ma sui social sono diventati davvero virali i discorsi motivazionali del "santone" Fonseca. Non tanto per le sui doti da motivatore ma soprattutto per la faccia che fanno i giocatori mentre lo ascoltano. Alquanto perplessi. Addirittura in uno dei video diventati un must nei gruppi dei rossoneri più critici i giocatori del Lilla lo ascoltano mentre guardano una cesta piena di hamburger pronti per essere divorati. Non proprio il pasto perfetto per chi deve giocare a calcio. Ecco dunque qui di seguito due clip che mostrano come Fonseca prova a motivare i suoi ragazzi nella totale indifferenza di chi lo ascolta. Ma al Milan siamo certi, la musica cambierà...