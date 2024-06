Euro 2024, la Spagna piega l'Italia con un autogol di Calafiori: cosa ci serve per passare

20 giugno 2024 a

a

a

Italia, non ci sono giustificazioni. La sconfitta per 1-0 con la Spagna è totalmente meritata.La squadra è apparsa timida, senza idee e, cosa più grave, non ha mai inquadrato la porta iberica. È questa la sintesi di questo secondo incontro nel girone che ci costringe a una sorta di spareggio con la Croazia per cercare di mettere un piede negli ottavi di finale. Nella prima frazione di gioco solo grande sofferenza. Almeno quattro le occasioni da gol contate per le Furie Rosse e altrettanti gli interventi prodigiosi di un Gigio Donnarumma in serata di grazia. Di Pedri, dopo soltanto due giri di lancette, Nico Williams, Morata e Fabián Ruiz i tentativi più pericolosi, sventati dal portiere del Paris Saint Germain.

I limiti maggiori degli Azzurri nella tenuta a centrocampo e nell'uno contro uno con gli esterni. E nella ripresa è arrivato il grande disastro con l'autogol di Calafiori. Al 55'cross radente dalla sinistra di Nico Williams, si avventa di testa sulla palla Morata, Donnarumma devia sulla gamba di Calafiori che mette alle spalle del proprio portiere. Spagna in vantaggio. Da questo momento è finito anche quel poco di gioco che l'Italia aveva mostrato in avvio di match. Al 64' Retegui e Zaccagni prendono il posto di Chiesa e Scamacca, davvero inconsistenti. Come del resto tutto il gioco azzurro. Al 73' squilloazzurro di Pellegrini ma la sua punizione si spegne sul fondo. Nei minuti finali è stato solo un monologo delle furie rosse. Una partita su cui riflettere,il nostro Europeo dopo quanto visto stasera potrebbe finire male. Nel mirino dei social, a fine partita c'è finito Calafiori: "Max, sono 3 partite di fila di Calafiori in nazionale: con Bosnia e Albania stesso errore di posizione e marcatura su lancio lungo leggibilissimo di 30 metri, più alcuni disimpegni "emozionanti", oggi autogol. Sarà pure bravo a costruire,ma da difensore...", si legge su X. Infine c'è chi chiede un cambio in difesa: "Ma Buongiorno centrale, con Darmian e Bastoni no? Spalletti è fissato con Di Lorenzo e Calafiori".