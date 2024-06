Novak Djokovic tradito da un dettaglio, attenzione a questo video

21 giugno 2024 a

a

a

La voglia è quella del rilancio a Wimbledon, dove a fine mese è atteso con tutti gli altri grandissimi del tennis (da Sinner ad Alcaraz) per cercare di riprendersi una vittoria che manca dal 2022 e raggiungere quell’ottavo titolo che gli farebbe prendere in testa nell’albo d’oro l’eterno Roger Federer. Intanto Nole sta procedendo nel recupero dopo l’infortunio al menisco del ginocchio destro subito al Roland Garros e la conseguente operazione svolta in Serbia. Gli allenamenti in campo sono durissimi e un indizio, tramite video social da lui pubblicato, fa capire come sia vicino il suo ritorno in campo sull’erba dell’Open inglese.

Nel video, il tennista si sta allenando sull’erba e a corredo anche una didascalia: "Tennis, mi sei mancato. Continuiamo a costruire giorno dopo giorno”. Dunque non la terra rossa dove sarà chiamato a tornare per giocare le prossime Olimpiadi di Parigi, tra 26 luglio e 11 agosto, sul court del Philippe Chatrier.

Insomma, vedendo gli allenamenti di Djokovic su Instagram, si vede che la condizione del serbo, numero tre al mondo, è già piuttosto elevata. Nelle immagini, si vede Nole effettuare una serie di spostamenti su un prato, con tanto di scatti in compagnia del figlio, e poi con l’attrezzo in mano ha lavorato su alcuni servizi sul cemento. Una sessione soddisfacente vedendo la faccia serena mostrata da Djokovic. Complice anche la posizione recuperata su Alcaraz come prossimo numero due al mondo, senza giocare né ad Halle e né al Queen's vista la sconfitta dello spagnolo contro il britannico Jack Draper agli ottavi propio al Queen’s. La nuova classifica quindi reciterà così: 1) Sinner, 2) Djokovic, 3) Alcaraz, 4) Zverev, 5) Medvedev.