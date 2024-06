Gp Spagna, Verstappen vince davanti a Norris: Leclerc quinto e Sainz sesto

23 giugno 2024 a

Max Verstappen ha vinto il Gp di Spagna di Formula 1 davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quinto e sesto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, protagoniste di un duello per la quinta posizione: a un certo punto della gara i due, in bagarre tra loro, sono venuti a contatto senza però riportare danni alle vetture. Alla fine lo spagnolo è salito al quinto posto a scapito del monegasco, sesto.

Quarta piazza per l'altra Mercedes di George Russell, protagonista al via con una manovra che l'ha portato momentaneamente dalla quarta alla prima posizione. Seguono Oscar Piastri (McLaren), settimo, e Sergio Perez, ottavo con l'altra Red Bull. Completano la top ten le due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, rispettivamente nono e decimo. Per il pilota olandese, che sale a quota 61 successi in Formula 1, si tratta della terza vittoria di fila in carriera a Barcellona.

"Credo che la gara in sostanza si sia decisa in partenza - ha commentato a caldo Verstappen -. Sono andato all'attacco al secondo giro e sono riuscito a crearmi un divario. Dopo abbiamo dovuto correre in difesa, Lando e la McLaren erano più veloci e anche sul degrado gomme erano meglio di noi. Però abbiamo fatto tutto bene, abbiamo guidato con una strategia aggressiva che sta dando i suoi frutti. Siamo contenti di aver vinto di nuovo". Poi ha aggiunto: "In partenza sono andato un po' sull'erba e ho perso slancio, abbiamo frenato tardi in curva. Poi quando sono riuscito a passare Russell sono riuscito a gestire meglio le gomme e questo ha reso la gara più semplice".