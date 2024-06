Euro 2024, Inghilterra-Slovenia? Perché l'Italia incrocia le dita: cosa può accadere

Lorenzo Pastuglia 25 giugno 2024 a

Tanta tantissima sofferenza, ma alla fine l’Italia del c.t. Luciano Spalletti è agli ottavi di finale dell’Europeo di Germania. Il pari di Zaccagni nel finale lancia l’Italia ed elimina la Croazia di Luka Modric, che aveva portato momentaneamente in vantaggio i suoi compagni dopo aver fallito un tiro dal dischetto.

La sfida sarà sabato alle 18 contro la Svizzera, senza però lo squalificato Riccardo Calafiori. Un match alla portata della Nazionale che spera che Inghilterra-Slovenia finisca nel migliore dei modi per avere una parte di tabellone più agevole. Sebbene una ipotesi difficile: se la squadra di Southgate pareggiasse contro la Slovenia e la Danimarca battesse la Serbia con una differenza reti notevole migliore degli inglesi, allora sarebbero i nordeuropei i primi. Stesso discorso se la Nazionale dei 3 leoni perdesse con la Slovenia.

In questo caso così, gli Azzurri avrebbero un tabellone da sogno, con Svizzera e una tra Slovenia o Danimarca, prima di una semifinale difficile probabilmente contro la Francia.

Meglio però concentrarsi sulla Svizzera, che sarà sicuramente una Nazionale ostica per la squadra di Luciano Spalletti, riuscita nel finale di Lipsia a trovare il pari che ci ha permesso di accedere agli ottavi. Facendo impazzire anche Federico Bernardeschi, uno degli eroi di Euro2020. L'attuale calciatore dei Toronto FC, infatti, è esploso in una esultanza genuina mentre assisteva in diretta su una tv canadese alla partita. Genuina l’esultanza al gol di Zaccagni, con un grido e le mani chiuse a esultare per il passaggio del turno.