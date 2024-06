Euro 2024, Di Canio sbotta: "Picchierei due giocatori della Croazia", gelo in studio

26 giugno 2024 a

D’altronde Paolo Di Canio è sempre stato fatto così: solita schiettezza, dichiarazioni spesso forti e, a tratti, al limite. Come fatto lunedì durante uno degli speciali degli Europei a Sky Sport, commentando l’1-1 tra Croazia e Italia. L'ex attaccante e opinionista ha espresso in modo eccessivamente forte la sua indignazione per il modo di difendere in particolare di Majer e Juranovic. Questi ultimi, entrati nel finale di match e dunque freschi, sono stati un po' troppo pigri nell'azione che ha portato al pesantissimo gol di Zaccagni. E le parole di Di Canio non sono passate inosservate: "Li picchierei Majer e Juranovic — le sue parole — Perché se tu vedi la corsa di ritorno è tutta esterna da questa parte e non stringono. Zaccagni fa una cosa meravigliosa perché all’ultimo respiro devi metterla lì per forza ed è un capolavoro. Ma io li picchio, davvero”.

Il padrone di casa, Leo Di Bello, ha cercato di riportare la calma, senza esito però, dato che Di Canio ha continuato bruscamente: "Stiamo parlando della nazionale, sono lì e mi faccio fare un gol così? Due freschi, appena entrati — le parole dell’ex attaccante della Lazio — Solo quando fa l’uno due Calafiori, allora iniziano allora cominciano la corsa di ritorno e corrono in linea con Calafiori invece di recuperare la posizione il prima possibile stringendo perché è finita la partita. Meno male per noi. Guardali, uno gli va un po’ orizzontale e non gli corre dietro e qui la palla passa perché Juranovic non si abbassa e non stringe!”.

A quel punto, Di Bello nuovamente ha cercato di far correggere il tiro a Di Canio, ancora senza fortuna: "No dai, li rimproveri". La chiosa di Paolo è un'ulteriore sottolineatura di quello che per lui sarebbe stato giusto fare: "Ma veramente li picchio — ha concluso — Sono successe queste cose negli spogliatoi, li prendo per il collo come succede spesso. Il senso di responsabilità…. E comunque lo fanno gli allenatori".

