Euro 2024, Italia zimbello d'Europa: il titolo sulla tedesca Bild, umiliazione completa

Da regina (a sorpresa) dell'Europa, l'Italia si è trasformata in una sera nello zimbello del calcio internazionale. Non poteva essere diversamente, perché a parte i meriti della Svizzera sono evidenti e sanguinose le lacune degli azzurri di Spalletti, usciti agli ottavi degli Europei inermi e impotenti. Una pessima figura per i detentori del titolo salutata con un misto di sconcerto e godimento dalla stampa europea.

Alla tedesca Bild scappa un po' la frizione con il perfidissimo titolo Apocalypse, Ciao, che riecheggia l'Apocalypse Now di Coppola e inserendo un "salutino" evidentemente velenoso e irridente. In fondo, dopo tante delusioni tra Europei e Mondiali, i teutonici non possono non accogliere i nostri flop con soddisfazione e un po' di sollievo.

Anche in Inghilterra hanno guardato al match di sabato sera con un certo interesse, dal momento che la vincente avrebbe potuto affrontare ai quarti la Nazionale del ct Southgate (anche se l'avversario dei Leoni agli ottavi, la Slovacchia, promette di vendere carissima la pelle). E così, memori dell'atroce beffa di Wembley del 2021, tabloid e quotidiani esultano in coro con "Passeggiata svizzera", "Padronanza svizzera", "Miseria italiana".

In Croazia non hanno comprensibilmente preso bene l'eliminazione contro gli azzurri maturata all'ultimo secondo con il gol di Zaccagni e ora possono vendicarsi con un titolo severo ma giusto, "La Svizzera detronizza la debole Italia".

La lettura forse più spietata arriva dal Portogallo, con A Bola che ammette: "I campioni tornano a casa e nessuno si sorprende". Già, è il guaio è che in fondo anche in Italia pochi sono rimasti sorpresi da questa Caporetto, al di là dei proclami di Spalletti e azzurri alla vigilia del match.