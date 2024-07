Charles Leclerc "disperato": gli effetti della rivalità tra Norris e Verstappen

Lorenzo Pastuglia 03 luglio 2024 a

a

a

E pensare che c’era chi scriveva (erroneamente) che l’importante pacchetto-aggiornamenti della Ferrari a Imola avrebbe portato cinque decimi sul giro. La realtà, però, è che a Silverstone dovremo aspettarci un’altra battaglia Red Bull-McLaren, con la Mercedes come possibile terza incomoda. Per la Rossa invece c’è molto da lavorare, dato che dopo il Santerno è arrivata la vittoria nell’anonima Montecarlo e tre gare incolori in Canada, a Barcellona e a Silverstone. Gli aggiornamenti hanno portato più velocità alla SF-24 ma anche maggior bouncing e intanto, a Maranello, si lavora incessantemente per portare nuovi aggiornamenti che migliorino le prestazioni nelle curve veloci, eliminando il problema. Nell’attesa di vedere quel che sarà, gli occhi saranno puntati tutti su Verstappen e Norris, che da amici rischiano di diventare rivali di pista.

Scintille così accese in gara non si vedevano dal duello per il titolo tra l’olandese e Hamilton nel 2021, esplose nel contatto di Monza e nel botto in barriera di Max proprio a Silverstone. In comune, Verstappen e Lando hanno una madre di origini belga (Cisca Wauman per il secondo, l’ex kartista Sophie Kumpen il primo), un amico dj, Marin Garrix, e tantissime ore passate a gareggiare insieme nei sim racing. Ma l’amicizia tra i due è stata messa in crisi domenica nelle “ruotate” del Red Bull Ring, tanto che molti sono tornati con la memoria indietro nel tempo ripensando alle rivalità storiche in F1. Quei duelli finiti male in pista, come quelli di McLaren e Mercedes: Suzuka 1989 e 1990 tra Prost e Senna; Spa 2014, Spagna e in Austria 2015 tra Hamilton e Rosberg. Ma anche il contatto Leclerc-Vettel in Ferrari in Brasile nel 2019 e la relazione non idilliaca tra il tedesco e Mark Webber ai tempi della Red Bull (Turchia 2010 e Malesia 2013).

Verstappen vince davanti a Norris al Gp di Spagna: scintille tra Sainz e Leclerc

Altra rivalità storica è quella tra Alonso-Hamilton in McLaren nel 2007 (lo sgarbo di Fernando dell’Hungaroring), mentre con un contatto sono terminati i duelli iridati tra Schumacher-Villeneuve (Jerez ’97) e Schumacher-Hill (Adelaide ’94). Altri sgarbi in pista che si ricordano sono anche quelli tra Villeneuve-Pieroni (Imola ’82), Jones-Reutemann (Brasile ’91), Senna-Prost (Imola ’89) o tra Schumacher-Barrichello (Monaco 2005). Rivalità più corrette sono infine quelle tra Leclerc-Verstappen, Schumacher-Häkkinen o Lauda-Hunt.