Sinner e Berrettini, il video rubato a Wimbledon: "Spalletti, sveglia!"

"Spalletti sveja!". C'è una Italia che brilla e che dà spettacolo e purtroppo per gli appassionati di calcio non è quella del ct Luciano Spalletti. Dopo che la Nazionale è uscita mestamente di scena dagli Europei in Germania, a Wimbledon è iniziato il torneo più prestigioso della stagione del tennis e Jannik Sinner e Matteo Berrettini hanno subito messo le cose in chiaro.



Il 22enne di San Candido, numero 1 al mondo, ha superato in quattro set l'ostico tedesco Hanfmann e ora se la vedrà proprio con l'amico romano, che al primo turno ha avuto la meglio dell'ungherese Fucsovics (e del mal di schiena), anche lui per 3 set a 1. Al secondo turno ora sarà un derby tutto italiano: peccato, perché condizione fisica permettendo entrambi avrebbero potuto coltivare grandi ambizioni. Sinner, ovviamente (che sull'erba inglese è arrivato in semifinale un anno fa), ma pure Berrettini, che su questi campi ha ottenuto le più grandi soddisfazioni della sua carriera prima della raffica di infortuni degli ultimi due anni.

Tra un match e l'altro, e in attesa dello scontro diretto di domani, Jannik e Matteo si sono dilettati in uno spiazzo di Wimbledon a palleggiare con una palla da calcio e il risultato è stato strabiliante: entrambi ci sanno fare eccome, di destro, di sinistro, di petto, di coscia, di spalla, di testa. Insomma, dei giocolieri o giù di lì. E il video rubato, diventato virale sui social, ha raccolto commenti tra l'ammirato, l'entusiasta e l'ironico.

"Controllo di palla migliore di almeno 6 titolari della nazionale italiana di calcio", "Sono pure bravi - farebbero una bella figura anche a calcio. Spalletti li potrebbe convocare!!!", "Li avrei convocati in nazionale hai visto mai", "Che belli e che peccato che si debbano incontrare adesso", "Sono migliori dei calciatori della nazionale", "Magari in nazionale avrebbero fatto meglio", "A occhio il palleggio è più fluido di quello di alcuni calciatori della nazionale di Spalletti", "E pensare che questi stavano in panchina in nazionale. Spalletti sveja...", "Ma se dirottiamo i tennisti nella nazionale di calcio??".