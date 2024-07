Riccardo Calafiori, il patto segreto con il Bologna: "No alla Juventus"

02 luglio 2024 a

a

a

Riccardo Calafiori è sicuramente il giocatore più convincente dell’Europeo insieme a Gigio Donnarumma. E anche la vera sorpresa del Bologna dello scorso campionato insieme a Joshua Zirkzee.

Ma se l’olandese, come ammesso dall’a.d. Claudio Fenucci, “ha una clausola e al 99,99% andrà via”, per l’italiano il club rossoblù farà di tutto per tenerlo. Altrove invece la destinazione più probabile appare la Premier League, anche se il terzino vorrebbe la Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, però, dall'ultimo summit sarebbe uscito un patto chiaro che trova tutti d'accordo: Calafiori non dovrà nemmeno chiedere di essere ceduto alla Juventus, anche se il suo procuratore Alessandro Lucci vorrebbe farlo ricongiungere a Thiago Motta in bianconero.

"Mister facciamo così". Richiesta ignorata: così Spalletti ha umiliato i giocatori

Sulle altre squadre estere interessate invece ci si può ragionare, soprattutto a fronte di una proposta pesante dai 50 milioni di euro o più. Il presidente non priverebbe mai Calafiori di una grande opportunità per la sua carriera, specialmente se fosse un club della Premier League che gli consentirebbero di guadagnare stipendi molto grandi e di giocare nel campionato più invidiato di tutti.

"Un ammutinamento mai visto nella storia". Italo Cucci, la verità sul flop di Spalletti e azzurri

Altra possibilità è che Calafiori resti a Bologna per almeno un'altra stagione, con il contratto ovviamente adeguato e lo stipendio rialzato. Il difensore non avrebbe nulla in contrario, sia per senso di riconoscenza verso il club sia per l'opportunità di giocarsi la Champions League da titolare. Insomma, nelle prossime settimane si capirà di più.