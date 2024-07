Wimbledon, il labiale e la rissa: "Tu sai cos'hai fatto". Il caso Fritz-Reinderkech

05 luglio 2024 a

Nervi tesi a fine match a Wimbledon: quelli che sono volati tra Taylor Fritz e Arthur Rinderkech. La partita è stata vinta dall’americano in quattro set, ma a fine partita sono scoppiate le scintille. Fritz, infatti, ha stretto la mano a Rinderkech per poi dirgli: “Tu sai cos'hai fatto". Il suo avversario per un attimo è rimasto sbigottito, poi ha provato a ribattere e provato a far valere le sue ragioni. Fritz non lo ha però più guardato. La lite tra i due però era partita un anno fa, precisamente al Roland Garros. Rinderkech ebbe da ridere perché Fritz dopo aver vinto aveva zittito il pubblico, mettendosi un dito davanti alla bocca. Secondo l'americano erano stati faziosi i tifosi del francese, che avevano fatto di tutto per danneggiarlo, cercando di favorire il giocatore di casa.

Vicenda conclusa? Macché. I due hanno ritirato fuori l’episodio a Wimbledon. "L'atmosfera sarà più tranquilla e lui piangerà un po' meno — le parole di Rinderkech prima della sfida — È stato un po' lamentoso, non ho nulla contro di lui, ma se si aspettava che il pubblico francese gli desse dei baci tra i punti, si sbagliava". L'americano ha annotato tutto, ha messo a verbale e poi dopo aver superato il turno, vincendo in quattro set, prima di ribadire il suo dissenso all’avversario che è rimasto spiazzato dalla sua risposta. Il volto di Fritz ha infatti parlato da solo. Le parole non si percepiscono, ma un video apparso su X spiega e chiarisce: "Fai un buon volo di ritorno a casa”.

Quando i due si sono avvicinati al giudice di sedia, uno dei microfoni a bordo campo ha rubato una frase dell'americano a Rinderknech: "Tu sai cos'hai fatto". Il francese risponde: "Sì, cosa ho fatto?". Fritz ribatte ribadendo il suo concetto: "Tu sai cos'hai fatto”. Rinderkech quindi ha incassato e se ne è andato. L'americano si è preso al vittoria e sfiderà al prossimo turno Alejandro Tabilo, reduce dal match vinto in cinque set contro Flavio Cobolli.