Euro 2024, Adani fuori controllo in tribuna per Spagna-Germania

Un altro iconico Lele Adani, un video virale destinato a scatenare il dibattito (e gli sfottò) dei tifosi di calcio sui social.

Il più noto commentatore e opinion maker di questi ultimi anni, ex sodale di Bobo Vieri nella BoboTv (prima della chiacchieratissima, polemica rottura e della fuga insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola) è in tribuna a Stoccarda, sugli spalti della Mercedes Benz Arena, per assistere al quarto di finale extra lusso di questi Europei tra i padroni di casa della Germania e la Spagna. Di fatto, come suggerito da molti, una finale anticipata per blasone e per qualità espressa dalle due squadre.

Dal punto di vista del gioco e delle individualità, infatti, gli uomini guidati da Nagelsmann hanno messo in mostra un bel mix di solidità, innovazione tattica, esperienza e freschezza, mettendo in risalto il talento cristallino di Jamaal Musiala. Le Furie rosse, uniche a punteggio pieno nel girone iniziale con tanto di match vinto 1-0 contro l'Italia dopo un dominio pressoché totale, puntano a loro volta sul collettivo con una varietà di scelte e una profondità di panchina francamente imbarazzanti, soprattutto tra centrocampo e attacco.

Il primo tempo si conclude sullo 0-0, tra grande equilibrio e poche emozioni. Ma Adani, nel pre-partita, è gasatissimo ed esaltato: "Oggi commentiamo Yamal (spagnolo, star del Barcellona, ndr), Ilkay (Gundogan, capitano tedesco, ndr) e Florian (Wirtz, trequartista del Bayer Leverkusen e dei teutonici, ndr). Sapete cosa vuol dire? - domanda Adani ai suoi follower - che facciamo calcio..." e via con una serie di mosse e faccette destinate a diventare un meme nelle prossime ore.