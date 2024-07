Wimbledon, immenso Musetti: piega Fritz in 5 set e scrive la storia, vola in semifinale

10 luglio 2024 a

Strepitoso. Fantastico. Pazzesco. Eroico. Non bastano tutti questi aggettivi per definire quanto fatto da Lorenzo Musetti, che ha battuto nei quarti di Wimbledon al quinto set Taylor Fritz, lo statunitense e super-favorito della vigilia. Una vittoria che vale a Musetti la semifinale di Wimbledon, laddove non era mai arrivato: l'azzurro, 22 anni, scrive una pagina di storia del tennis italiano. Una vittoria che arriva il giorno successivo all'eliminazione di Jannik Sinner, costretto alla resa contro Daniil Medvedev al termine di un match drammatico. In virtù della vittoria, Musetti sarà il secondo semifinalista azzurro in questo Slam: raggiunge infatti Jasmine Paolini, anche lei qualificata al penultimo atto del torneo. Il 22enne di Carrara si impone su Fritz per 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1. E ora Musetti troverà in semifinale sua maestà Novak Djokovic, per certo più riposato dopo non aver disputato i quarti a causa del ritiro dell'australiano Alex De Minaur.

Per Musetti, numero 25 nel ranking Atp, era l'esordio assoluto sul centrale di Wimbledon. Esordio indimenticabile, una vittoria arrivata al termine di una partita durata 3 ore e 27 minuti di gioco. "Non avevo mai avuto l'opportunità di calcare il centrale, Taylor era in grande forma e abbiamo giocato una partita fantastica - ha commentato a caldo l'italiano -. Sono felicissimo di aver raggiunto la mia prima semifinale a Wimbledon, grazie anche ai tifosi della mia città che sono arrivati sino a qui",

"Mi sono tenuto il meglio per il quinto set - ha aggiunto commentando la sua partita -. Non ho iniziato benissimo, lui comandava il gioco con il servizio poi ho avuto una bella reazione nel secondo set e da lì ho cambiato il mio atteggiamento. È quello che ha fatto la differenza, mi auguro ora che venerdì avrò ancora qualcosa da dire", ha aggiunto.

Sul prossimo avversario, Novak Djokovic, afferma: "Forse lui conosce meglio di me la superficie e il campo. Lui è una leggenda, dappertutto ma soprattutto qui a Wimbledon, ha fatto qualcosa di impensabile per tutti. Ci conosciamo bene e sarà una gran lotta, a me piacciono le sfide e darò tutto.Penso sarà una delle sfide più complicate, ma io amo le sfide e sono ambizioso. Darò il 100% di quello che ho e poi vedremo", ha concluso Musetti. Dall'altra parte del tabellone, nella seconda semifinale, si sfideranno Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, una partita sulla carta stratosferica.