Lorenzo Musetti liquida Fritz e vola in semifinale: il dritto da fantascienza con cui sbalordisce il Centrale

L'estasi di Lorenzo Musetti Perso Jannik Sinner, l'Italia ha comunque un semifinalista a Wimbledon. E sulla strada dell'azzurro una sfida affascinante, quella con Novak Djokovic. Il 22enne di Carrara, infatti, ha battuto il favoritissimo Taylor Fritz in cinque set, al termine di una partita meravigliosa e che Musetti ha giocato in modo divino, spettacolare. Il punteggio finale - per l'italiano prima volta sul centrale di Wimbledon - è stato 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1.

"Non ho parole, è difficile parlare ora ma cercherò di fare del mio meglio - ha detto Musetti nelle interviste sul campo a fine partita -. Non ho ancora realizzato quello che ho fatto. Nel quinto set ho giocato il mio tennis migliore. Non è stata la partenza migliore, Taylor comandava con il servizio. nel secondo ho reagito bene con il break in avvio. Ho cambiato atteggiamento e questo ha fatto la differenza. Il mio approccio di tutta questa settimana sta facendo una grande differenza, spero di mantenerlo in semifinale".

"Avevamo parlato prima, avevamo scherzato con il mio team che avrei provato a giocare sui campi principali- ha aggiunto - perché non avevo mai avuto l'onore di giocarci. Sono davvero felicissimo di essere in semifinale per la prima volta, grazie al mio team e ai tifosi venuti dalla mia città per sostenermi". Musetti non solo ha fatto la sua storia personale, perché mai era arrivato così avanti in un Slam, è il quarto italiano in semifinale ai Championships dopo Pietrangeli (1960), Berrettini (2021, primo azzurro di sempre in finale) e Sinner (2023).

L'Italia vanta un semifinalista e una semifinalista (Jasmine Paolini) in singolare per il secondo Slam di fila e nell'intera storia del nostro tennis. Ora come dettto la semifinale con Djokovic. "Conosce lo stadio e la superficie meglio di me- ha scherzato Musetti -. È una leggenda ovunque, qui a Wimbledon negli ultimi anni ha fatto qualcosa di impensabile per chiunque. Ci conosciamo bene, le nostre partite sono state una battaglia. Mi aspetto che sarà una di quelle, una delle sfide più dure nel Tour. Ma sono una persona ambiziosa e le sfide mi piacciono".

E in una partita pazzesca c'è stato uno scambio, in particolare, in cui Musetti ha mostrato tutto il suo talento, conquistando il pubblico del Centrale e tutti gli appassionati di tennis. Eravamo nel terzo set, 5-2 in favore di Musettti, al servizio sullo 0-15. Ne scaturisce un lunghissimo scambio, in cui Fritz coglie la linea di fondo campo più volte. A risolvere la situazione, dopo una bordata di rovescio, ecco la smorzata di Musetti che porta sotto rete Fritz, infilato poi con un dritto incrociato che ha del miracoloso. Il pubblico esplode: solo applausi per Lorenzo Musetti.