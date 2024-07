Juventus, Thiago Motta vuole sbarazzarsi di sei giocatori: ecco chi è fuori dal progetto

12 luglio 2024 a

La nuova stagione è iniziata. La Juventus 2024-25 si è radunata oggi, giovedì 11 luglio, al J-Medical, per svolgere i test fisici di rito. Nel pomeriggio poi l’allenamento alla Continassa che darà il via alla nuova annata. Stamattina a Torino c'erano diversi calciatori come Locatelli, Rugani, De Sciglio, Miretti, Perin, Pinsoglio, Nicolussi Caviglia, Djalò. Oltre a loro, anche due nuovi acquisti su tre come Di Gregorio e Thuram, quest’ultimo ufficializzato mercoledì. Quindi i giocatori rientrati dai prestiti come Soulé, Huijsen, Arthur, oltre a un nutrito gruppo di giovani della Next Gen. Mancavano tutti i big, che rientreranno solo dopo gli impegni da Europeo e Coppa America, ma per Thiago Motta è stata comunque l’occasione per farsi conoscere dai suoi e mettere in chiaro subito alcuni concetti, di gioco e non solo.

Sempre l’ex allenatore del Bologna, secondo La Gazzetta dello Sport, ha fatto presente al club che sei giocatori sono in esubero e quindi da considerare sul mercato: Arthur, McKennie, Rugani, Milik, Kostic e De Sciglio. Destinati a finire ai margini del progetto nel caso non trovassero una nuova sistemazione. Con il primo, il terzo e l’ultimo, Thiago Motta ha potuto affrontare di persona l’argomento. Con gli altri, invece, l’italo-brasiliano ha già parlato al telefono, essendo del tutto chiaro. A Weston McKennie, per esempio, ha comunicato già da tempo che non lo vede nel suo centrocampo. Il texano, che ha il contratto in scadenza nel 2025, non ha trovato l’accordo con l’Aston Villa ma sa che il suo futuro non sarà a Torino. Stesso discorso vale per Arek Milik e Filip Kostic: il primo ha saltato l'Europeo per infortunio, il secondo si è fatto male in Germania nella prima partita con l’Inghilterra e rientrerà alla fine della prossima settimana insieme a Vlahovic e Szczesny.

Diversa invece la situazione per Mathias Soulé, che Thiago vorrebbe trattenere perché lo vede bene nel tridente ma in caso di offerte importanti sarà sacrificato. Nessuno finora si è spinto fino ai 35-40 milioni che chiede Cristiano Giuntoli. Mercoledì l’argentino è stato il più acclamato dai tifosi, che gli ripetevano "Non te ne andare", ma il suo futuro non dipende da lui. Sulla lista dei partenti c’è anche Dean Huijsen, di rientro dal prestito alla Roma: il Psg ci pensa, la Juventus aspetta l’offerta da 25-30 milioni.