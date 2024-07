Mourinho, la domanda a Gattuso: "Come fai?", l'amichevole finisce in rissa

11 luglio 2024 a

Per i club il calcio d'estate serve soprattutto per mettere minuti sulle gambe e testare i giocatori. A luglio, infatti, non si giocano partite di alto livello. Al contrario, si tratta per lo più di amichevoli. Ma quando le squadre in campo sono allenate da tecnici di un certo carisma come Gennaro Gattuso e José Mourinho è quasi scontato che gli animi si possano scaldare. È proprio quello che è accaduto nel corso della partita giocata tra Hajduk Spalato e Fenerbahce, match vinto dalla formazione croata per 1-0.

Una volta scoppiata la rissa in campo, sono dovuti intervenire i due allenatori per fermare i calciatori. Due persone che si stimano e che si conoscono bene, dato che entrambi hanno allenato in Italia. Da una parte Rino Gattuso. Dall'altra José Mourinho. I due tecnici sono entrati in campo per sedare gli animi e riportare la partita a uno stato di necessaria calma.

Tutto era nato da un confronto acceso tra Djiku e l'ex Inter Livaja. I due tecnici in occasione della gara hanno anche scambiato diverse battute. Il contenuto lo ha svelato proprio Gattuso. L'ex allenatore di Napoli e Marsiglia ha dichiarato a fine partita: "José mi ha chiesto come mai avessi scelto l'Hajduk e come avessi fatto dopo aver allenato Napoli e Marsiglia. Gli ho risposto che è come allenare il Real Madrid. I ragazzi mi rendono felice ogni mattina quando scendo in campo".