Euro 2024, scandalo a luci rosse prima della finale: "Moglie e amante insieme"

Il caso di Kyle Walker ha messo ancora di più il ritiro della nazionale inglese sotto i riflettori di tutto il mondo. I Tre Leoni si apprestano a disputare la finale di Euro 2024 contro la Spagna. Un'occasione d'oro per i sudditi di Sua Maestà, dato che potrebbero riportare a casa un trofeo che manca dal 1966, quando vinsero la prima e unica Coppa del Mondo della loro storia. "It's coming come", si sente ormai ripetere dagli scorsi europei. Il traguardo è troppo vicino per essere ignorato. E il ct Gareth Southgate ha imposto ai suoi giocatori di lasciare da parte le loro wags per potersi concentrare al meglio in vista del match di domenica 14 luglio. Ma non aveva fatto i conti con il terzino del Manchester City.

In Germania, così come in patria, Kyle Walker ha una doppia vita. Anna Kilner e Lauryn Goodman, rispettivamente moglie e amante del giocatore, si sono recate in Germania per sostenere il difensore e l'Inghilterra. Una situazione scomoda che ha turbato parecchio la Nazionale inglese. Stando a quanto racconta il Sun, agli addetti alla sicurezza è stato ordinato di "non far avvicinare in alcun modo" Lauryn alla zona dove si trovano le moglie dei calciatori per evitare possibili scontri e incidenti.

Annie Kilner è volata in Germania in compagnia dei quattro figli avuti da Kyle Walker: Riaan, Roman, Reign e Rezon. Anche Lauryn Goodman si è presentata a Euro 2024 con uno dei due figli nati dal rapporto clandestino con il giocatore. "Lauryn è vista come una piantagrane e il peggior incubo di Annie è stato incontrarla. È stata imposta a Lauryn almeno una distanza di sicurezza di 100 metri. Annie non vuole assolutamente avere niente a che fare con lei", ha riferito una fonte al Daily Mail. Dopo la scoperta della doppia vita di Walker, la Kilner vede il marito solo ed esclusivamente per il bene dei figli.