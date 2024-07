Wimbledon, la confessione di Musetti su Djokovic: "È una specie di scherzo"

13 luglio 2024 a

Il sogno londinese di Lorenzo Musetti si è infranto sotto i colpi di Novak Djokovic. L'italiano è stato eliminato da Wimbledon dopo una semifinale vinta in tre set dall'ex numero uno al mondo. I due tennisti si sono incrociati diverse volte. Ma l'azzurro è rimasto impressionato dalla garra e dallo strapotere fisico dell'avversario. "È una specie di scherzo - ha commentato Musetti -. Oggi alla fine era davvero uno scherzo come rispondesse. Nei punti importanti, soprattutto nel 2° set alla fine ho avuto l'occasione di strappargli il break… ma lui stava servendo davvero bene. Meritava di vincere".

Il match dominato da Nole ha spinto Musetti a compiere un gesto fuori dal comune. L'azzurro, subito dopo la fine della partita, si è infatti recato negli spogliatoi dell'avversario per parlare con il team di Djokovic. Musetti si è poi complimentato con il serbo, incredulo della prestazione che si era svolta proprio sotto i suoi occhi. Non si aspettava di vederlo così in forma, completamente a suo agio sull'erba anche contro un avversario che per i primi due set gli ha dato filo da torcere rendendogli molto complicato il pomeriggio. Soprattutto dopo i problemi fisici accusati da Nole nelle settimane precedenti.

"Come stavo dicendo alla sua squadra nello spogliatoio - ha spiegato musetti nella conferenza post-semifinale -, questa è la settima volta che ci affrontiamo. Non avevo mai affrontato un Nole così. Oggi sono rimasto davvero colpito. Era il nostro primo incontro sull'erba… il suo tennis - ha poi aggiunto - si adattava davvero bene su questa superficie. Soprattutto come risponde".