Jasmine Paolini, il segreto nonostante l'altezza: "Incredibile, davvero raro"

Proverbio antico vuole che “nella botte piccola ci sia il vino buono” e allora non sorprenda se Jasmine Paolini stia facendo sognare gli italiani, con due finali Slam consecutive raggiunte, le più importanti, quelle di Roland Garros prima e Wimbledon poi. Certo, la vittoria per ora è mancata, ma il suo livello è decisamente alto. È già una rivincita per lei che, a 28 anni, ha fatto ricredere gli scettici che pensavano che la sua altezza limitata le impedisse di raggiungere certi livelli.

Jasmine, infatti, ha un talento unico, quello di riuscire a colpire molto più forte di giocatrici più alte di lei. Insomma, 163 centimetri di potenza pura, come spiega il coach francese Patrick Mouratoglou, uno che in passato ha seguito fenomeni come Serena Williams, Stefanos Tsitsipas, Coco Gauff, Simona Halep e oggi è al servizio di Holger Rune: “Nel mondo di oggi puoi essere basso ed essere comunque un giocatore incredibile. Quando sei alto, hai dei vantaggi. Quando sei piccolo, hai altri vantaggi".

Mouratoglu, poi, entra nel dettaglio: "Paolini è incredibile nel muoversi in campo, sia da un lato all'altro che in avanti. La cosa che ha in più è la capacità di colpire forte e di avere potenza, anche se è molto bassa, il che è davvero raro. Può farlo perché è molto, molto, molto sciolta. E poi, ha un effetto frusta molto, molto forte, che crea molta accelerazione". Certo, non tutto si riduce a mera potenza, perché Jasmine Paolini ha anche visione di gioco e uno stile inconfondibile.

Sempre Mouratoglou: "Inoltre, gioca. È molto importante. Molti giocatori colpiscono la palla. Lei gioca davvero a tennis. Vede il campo, gioca sugli angoli e anche questo è un grande punto di forza del suo gioco. Sente il gioco molto più di altri che sono più disciplinati. Non sto dicendo che non sia disciplinata, sto dicendo che è più creativa perché ama davvero il gioco. Quindi, se sei un giocatore basso, tieni presente che i tuoi movimenti possono essere incredibili. Sviluppa il più possibile e avrai la sensazione di sviluppare il gioco divertendoti".