Kylian Mbappé, il coro spregevole dei giocatori dell'Argentina: "Gli piace sc***e coi trans"

L'Argentina ha trionfato ancora una volta nella finale di Copa America. Ma sembra che la testa di Leo Messi e compagni sia ancora in Qatar. O meglio, sia rimasta ancora a quella finalissima contro la Francia e alla tripletta siglata da Kylian Mbappe. Un video, direttamente dai festeggiamenti nello spogliatoio dell'Albiceleste, avrebbe fatto non poco infuoriari i tifosi francesi. In una diretta Instagram del centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez si sentono alcune canzoni goliardi. Una di queste, però, ha preso di mira proprio l'ex stella del Paris Saint Germain.

Il coro, intonato dai giocatori argentini e ripreso in passato dai tifosi dell'Albiceleste, recita così: "Giocano per la Francia ma vengono dall'Angola". Il riferito qui è alla rosa della Nazionale francese, formata per la stragrande maggioranza da giocatori di origini africane. Come N'golo Kanté e Marcus Thuram. Ma non è finita qui. La canzone prosegue con un'invettiva diretta a Mbappé: "correranno bene, gli piace sc***e con i trans. La madre è nigeriana, il padre cambogiano, ma sul passaporto c'è scritto: francese". Frasi razziste, di cattivo gusto e completamente fuori luogo.

Les joueurs de l’Argentine ont entonné un chant RACISTE à l’encontre de l’Équipe de France après leur victoire en Copa America :



… pic.twitter.com/XkDk19WwN7 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 16, 2024

Intanto la stella francese è stata appena presentata al Bernabeu. Dopo tanti anni alla corte del Paris Saint Germain, Mbappé ha coronato il suo sogno d'infanzia: giocare per le Merengues. "È incredibile essere qui. Per molti anni fin da bambino mi sono addormentato con il sogno di giocare nel Real Madrid e oggi sono felice perché il sogno si sta realizzando", ha dichiarato il nuovo attaccante dei Blancos.