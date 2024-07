Milan, l'ultimo nome caldo per il centrocampo: si chiude per Samardzic?

17 luglio 2024 a

In attesa dell’ufficialità di Alvaro Morata, il Milan continua a scandagliare il mercato e guarda a un colpo da piazzare a centrocampo. Il nome caldo è sempre quello di Fofana del Monaco, ma nelle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport, è circolato il nome di Lazar Samardzic dell’Udinese. Il serbo era vicinissimo all’Inter nella scorsa finestra di mercato estivo, prima che la trattativa si interrompesse durante le visite mediche per le alte richieste dello staff.

Il giocatore di 22 anni è così tornato all’Udinese per giocare di nuovo alla Dacia Arena. Lui è il nome caldo delle ultime ore, mentre Fofana è al momento in stand-by per le richieste del club francese, che spara alto (25 milioni) nonostante un accordo di massima tra Milan e giocatore e il contratto in scadenza nel 2025.

Secondo la Gazzetta, il Milan avrebbe già avviato i contatti con l’entourage di Samardzic, e la cifra che sarebbe richiesta dall’Udinese sarebbe inferiore ai 20 milioni di euro complessivi rispetto ai 25 milioni chiesti dal Monaco per dare Fofana. Il Milan ragiona e intanto guarda anche al mercato in uscita. Il nome caldo è quello di Alexis Saelemaekers, che è tornato ad allenarsi a Milanello dopo una stagione molto positiva a Bologna ma non rientra nei piani di Fonseca. Il belga potrebbe entrare come contropartita nella trattativa con la Roma per Abraham, oppure essere ceduto a titolo definitiva magari in Premier League, dove Leicester City e Ipswich Town, ma anche il Nottingham Forest, sarebbero pronti a investire i circa 10 milioni che chiede il Diavolo.