Milan, Ibrahimovic fa calare la mannaia: una rivoluzione, ecco chi salta

Una vera e propria rivoluzione, quella che Zlatan Ibrahimovic e i vertici del Milan vogliono mettere in atto accontentando le richieste di Paulo Fonseca e del suo fido secondo Tiago Leal. Sono tanti infatti i tecnici e fisioterapisti che hanno lasciato Milanello. Ora chi è alla guida degli sono i collaboratori tecnici Paulo Ferreira e Paulo Mourao, oltre al preparatore atletico Filippo Nardi e il preparatore dei portieri Antonio Ferreira.

Il ruolo di match analyst vedrà ora la presenza di Nelson Duarte, Giorgio Tenca e Igor Quaia. E la rivoluzione non ha risparmiato nemmeno lo staff medico, settore nel quale è intervenuto proprio Ibra considerando i numerosi infortuni della scorsa stagione. Altri storici fisioterapisti così lasceranno Milanello: Marco Paesanti, Roberto Morosi e Albino Rossetti. A sostituirli nuovi volti che arrivano da fuori, tra cui c’è anche l'ex Sassuolo, Leonardo Belotti.

Insomma, l’ennesimo tassello per dare il via a una rivoluzione iniziata con la Primavera, il Milan Futuro e la squadra femminile. Anche in questo caso in panchina ci saranno dei nuovi volti: Federico Guidi prenderà il posto di Ignazio Abate alla guida della formazione giovanile, la compagine U23 che giocherà in Serie C sarà invece affidata all'ex Daniele Bonera (presente nello staff di Stefano Pioli), mentre ad allenare il Milan Women sarà Suzanne Bakker e non più Davide Corti. Insomma c’è voglia di fare e cambiare quanto di negativo si è visto lo scorso anno. Intanto il primo tassello sul mercato, quello di Alvaro Morata, è stato piazzato e nel breve, entro i prossimi giorni, è attesa l’ufficialità.