Massimiliano Allegri? "Ecco a cosa mira": la rivelazione di Galeone, ora tutto torna

“Massimiliano Allegri? Sogna la panchina della Nazionale e magari un giorno ci riuscirà”. Commenta così Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore del toscano, svelando uno dei desideri dell’ex Juve. "Non sogna né l’Arabia Saudita né l’Inghilterra — ha spiegato Galeone ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radiogoal, sottolineando quali siano oggi le motivazioni di Allegri —. Ha già guadagnato tanto, la sua scelta futura non dipenderà certamente solo dai soldi che andrà a guadagnare". Allegri c.t. era stato chiesto da alcuni utenti sui social dopo il ko dell'Italia contro la Svizzera agli Europei, che è costata l’eliminazione alla Nazionale di Luciano Spalletti

Galeone non ha di certo voluto sminuire il lavoro di Spalletti né la sua figura da commissario tecnico: "Adesso teniamoci stretto Luciano Spalletti perché è un grande e per come la vedo io ad Euro 2024 ha fatto il massimo — ha detto ancora —. Con un altro allenatore probabilmente non avremmo nemmeno superato la fase a gironi”.

Il toscano era stato licenziato per giusta causa dalla Juve dopo l’esultanza polemica nei confronti di Cristiano Giuntoli, al termine del match vinto di Coppa Italia tra i bianconeri e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Allora l’aveva decisa subito Vlahovic e respinto poi nel finale Giuntoli, che ha tentato di raggiungere i giocatori in mezzo al campo trovando la risposta del toscano. Il futuro nella Vecchia Signora si chiama Thiago Motta, Allegri è in attesa di una nuova destinazione che, a breve, spera sia la Nazionale italiana.