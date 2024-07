Lewis Hamilton zittisce Lando Norris: "Tu dov'eri 7 anni fa?", alta tensione prima del podio

21 luglio 2024 a

a

a

Il Gran Premio d'Ungheria ha innescato molte discussioni e polemiche. La McLaren ha inanellato una storica doppietta, con Oscar Piastri che ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1 e Lando Norris che ha chiuso al secondo posto, cedendo il trionfo al compagno così come chiesto dalla scuderia. Tuttavia, la tensione è stata palpabile anche fuori dalla pista, in particolare per uno scambio acceso tra Norris e Lewis Hamilton poco prima della premiazione, nello stanzino in cui i piloti si ritrovano prima della cerimonia del podio.

Lando Norris, che aveva dominato gran parte della gara prima di ricevere l'ordine di far passare Piastri, non ha nascosto il suo disappunto. Questo malumore è emerso durante un breve ma teso scambio di battute con Hamilton. Lewis si era avvicinato per complimentarsi, dicendo: "Ragazzi, siete stati veloci". Norris ha risposto in modo brusco: "Anche tu avevi una macchina veloce 7 anni fa...". Hamilton, visibilmente irritato, ha replicato: "7 anni fa? Sicuro. E tu, dov'eri? Eri qui 7 anni fa?". Norris ha poi aggiunto con un tono provocatorio: "Avevi una macchina veloce, ora tocca a noi". La discussione si è conclusa con Hamilton che ha chiarito: "Non mi stavo lamentando, mi stavo complimentando con la tua macchina".

Ma cosa faceva Norris nel 2017, ovvero sette anni prima della freschissima discussione con Hamilton? All'epoca, non correva ancora in Formula 1; si stava cimentando nel suo primo anno in Formula 2, preparandosi a diventare collaudatore per la McLaren in F1. Hamilton, invece, nel 2017 vinceva il suo quarto titolo mondiale al volante della Mercedes, consolidando la sua posizione tra i grandi della Formula 1. Già, due generazioni a confronto...