Totti De Rossi, la follia di questo tifoso della Roma

Incredibile ma vero, e non è l’unico caso nel mondo di un genitore che chiama suo figlio col nome di un calciatore. In Indonesia, un padre ha chiamato suo figlio ‘Totti De Rossi', in onore di due leggende della Roma. La notizia è stata riportata dallo youtuber Ajay Ravi Menon, che ha pubblicato sui social anche il documento (e il viso) di questo bambino, ignaro del motivo per il quale ha ricevuto questo nome.

A molti sarà tornato in mente quello spezzone di Boris, favolosa serie tv italiana, in cui uno dei protagonisti, Augusto Biascica interpretato da Paolo Calabresi, annunciava che avrebbe chiamato il proprio figlio "Francesco Totti Biascica" e poi lo presentava al regista René Ferretti (Francesco Pannofino) in Boris Il Film.

Ma se si torna alla vita reale, qualche anno fa un tifoso brasiliano della Roma, Marcelo Lemos da Silva, fece una cosa simile e chiamò il proprio figlio come l'ex numero 10 giallorosso: "Francesco Totti Lemos". Proprio quest'ultimo in un'intervista a Il Romanista rilevò come nacque l'idea: "Anche se parlo un po' di italiano non sono mai stato a Roma, ho iniziato a tifare i giallorossi giocando alla PlayStation e così è nata la mia passione, che oggi è fortissima — le sue pallore — Quando mi sono fidanzato con la donna che oggi è mia moglie, Sellma, abbiamo fatto un patto: se un giorno ci sposiamo il primo figlio lo chiamiamo Francesco Totti. Lei ha accettato. Per me Totti è stato unico, il più grande. Ma amo anche altri calciatori della Roma come Batistuta e De Rossi".