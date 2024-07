Carlos Sainz, stoccata alla Ferrari: "Non mi sento inferiore ad Hamilton. Capisco la scelta, ma..."

23 luglio 2024 a

"Non mi sento inferiore a Hamilton". A dirlo, dalle colonne di GQ Spagna, è il pilota della Ferrari Carlos Sainz. Lo spagnolo sta lasciando il volante della "rossa", che passerà nelle mani di Lewis Hamilton, e guarda al futuro senza scartare alcuna ipotesi. "La Williams è una squadra emblematica in Formula 1. E' uno dei pochi team nei quali non sono mai stato, come la Red Bull Racing e anche la Mercedes. Ci sono due o tre squadre con le quali non ho mai lavorato e con le quali magari in futuro lo farò. Il futuro al momento sembra ancora abbastanza incerto, non so nemmeno se correrò. Quello che so è che sono stato in cinque squadre diverse in questi dieci anni e mi sono rimasti dei bei ricordi per tutti i team dove ho militato. Se ci sarà l'opportunità di andare di nuovo in una di queste squadre non nego che potrei tornarci", ha spiegato lo spagnolo.

Ma il passaggio dal maggior peso specifico, per ovvie ragioni, è quello in cui rivendica di essere al livello di Hamilton, mettendo di fatto in discussione - e non è la prima volta - la decisione della Ferrari di metterlo alla porta. "Penso di essere la migliore opzione per qualsiasi squadra di Formula 1", ha premesso spavaldo Sainz. Come Williams, lo spagnolo ritiene emblematiche "Red bull e anche Mercedes". E ancora: "Sono stato in cinque squadre diverse in questi dieci anni e so che se domani si presenterà l'opportunità di tornare in una di queste, allora potrei accettare". Sull'addio alla Ferrari per lasciare il posto a Hamilton. "Capisco la Ferrari, è un sette volte campione del Mondo e forse il pilota più forte della storia. Ma non mi sento inferiore", ha concluso Sainz.