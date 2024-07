Adriano Panatta si scatena per il fango su Sinner: "Manica di scemi, se lo deve aspettare"

27 luglio 2024 a

L'assenza di Jannik Sinner dalle Olimpiadi a causa di una tonsillite ha scatenato un acceso dibattito: avrebbe dovuto tentare comunque? Oppure le sue condizioni di salute gli impediscono davvero di volare a Parigi? Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha espresso il suo dispiacere da "Casa Italia" a Parigi dopo la cerimonia di inaugurazione: "Il rammarico è evidente, ma è altrettanto chiaro che Sinner non può partecipare al torneo".

Malagò ha dichiarato di avere completa fiducia nelle parole di Sinner: "Fiducia cieca in quello che mi ha detto, non posso e non è giusto aggiungere nulla". Questo sottolinea il rispetto per le condizioni di salute del giovane tennista, confermando che la sua assenza è giustificata e inevitabile.

In risposta alle critiche sui social, la leggenda del tennis azzurro Adriano Panatta ha difeso Sinner: "Se diamo retta alla manica di scemi sui social... Ai miei tempi mi avrebbero massacrato in un anno, con tutti i difetti che avevo". Panatta ha spiegato all’Adnkronos: "Bisogna che lui si aspetti questo tipo di cose. Ci sono gli haters così come ci sono quelli che dicono cose buone. Non bisogna dare retta a nessuno", ha sottolineato l'eroe della Davis del 1976.

Panatta ha continuato: "Non ti curar di loro ma guarda e passa. E penso che lui stia facendo proprio questo. Il successo dà fastidio alla gente mediocre, tutto qui. Per cui lui deve fregarsene e andare avanti per la sua strada: fare le scelte migliori. Ha una carriera lunga davanti, forse non come quella di Nadal o Federer, ma almeno 12 anni. Dare retta a qualcuno che si alza la mattina e attacca la fidanzata... Ma dai, su", ha concluso Adriana Panatta.