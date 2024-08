Velasco, il messaggio a Baggio dopo l'oro: "Deve vivere in pace"

11 agosto 2024 a

Dopo aver vinto l'oro olimpico con l'ital volley femminile, l'allenatore Julio Velasco ai microfoni di Rai Sport ha subito avuto un pensiero per Roberto Baggio. Ancora oggi, infatti, il "Divin Codino" rivive con rammarico il penalty fallito contro il Brasile ai Mondiali di Usa '94. Uno degli errori che costarono caro alla Nazionale. "No, non è vero che non ho mai avuto pace in questi 28 anni", ha detto Velasco, che ha fatto riferimento all'ex calciatore per ribadire il suo tipo di approccio alla vita e al mondo dello sport.

"Io non sono come Baggio, che dice di non avere pace perché ancora oggi si rammarica quel rigore sbagliato – ha detto a caldo a Rai Sport -. Deve vivere in pace, sono cose che succedono. A volte si vince per due punti, altre volte si perde. Quella squadra è stata veramente straordinaria, ha perso una partita solo per due palloni. Io ho sempre accettato questa cosa. Oggi abbiamo addirittura stravinto, e va bene… ma può anche succedere il contrario. E oltretutto non sono mai stato ossessionato di conquistare per forza questa medaglia d'oro. A me non mancava, non è mai mancata. E poi era francamente impensabile".

La saggezza di Velasco, tra l'altro, era venuta fuori anche da un discorso fatto solo qualche giorno fa, dopo aver ottenuto la qualificazione in finale: "La pallavolo italiana deve smettere di parlare dell’oro che manca, è stato deleterio per la squadra maschile. Basta guardare sempre quello che manca. È una cultura, quella dell'erba del vicino che è sempre più verde, una filosofia di vita che non va bene. L’oro olimpico arriverà quando arriverà".