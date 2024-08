Muhammad Abdallah Kounta, l'atleta francese insulta ebrei, donne e bianchi

15 agosto 2024 a

Sostegno ad Hamas ed esaltazione del massacro del 7 ottobre. Messaggi antisemiti contro ebrei e cristiani. Tweet in cui dichiara di voler uccidere un «piccolo ragazzo bianco». Non è il curriculum di un fondamentalista della Striscia di Gaza, bensì del velocista francese Muhammad Abdallah Kounta, impegnato nelle gare dei 400 metri durante le Olimpiadi di Parigi. A far esplodere il caso è stato l’account X “SwordOfSalomon” che ha recuperato alcuni vecchi tweet dell’atleta francese. Frasi agghiaccianti come «Se un uomo lascia che sua moglie veda un ginecologo non ha dignità».

Sul suo profilo sono poi numerose le ricondivisioni di post contro Israele come questo: «Possa Allah concedere il grado più terribile e orribile dell'inferno ai sionisti e ai loro sostenitori, possano soffrire per l'eternità».

E, per rimanere in tema di Olimpiadi, non è sfuggito un like a un tweet che paragonava gli atleti israeliani a «uccisori di bambini», chiedendone la squalifica dai Giochi. Il corridore si è scusato «con chi si è sentito offeso», sostenendo che si tratta di messaggi «fuori contesto». Ma il consigliere regionale dell'Île-de-France, Patrick Karam, ha già inoltrato alla Federazione di atletica francese una richiesta ufficiale di espulsione per Kounta.