Cristiano Ronaldo, "sono il migliore": si carica prima del calcio di punizione? Finisce male

16 agosto 2024 a

"Io sono il migliore": Cristiano Ronaldo si è motivato così prima di un calcio di punizione. Peccato che poi abbia lanciato la palla in curva, rendendo il tutto un po' grottesco. Il campione portoghese, 39 anni, ha ricominciato la stagione calcistica col suo club, l'Al Nassr. E se da una parte è subito riuscito a segnare un gol nel primo match in Supercoppa saudita, dall'altra è stato anche protagonista di un episodio non proprio piacevole. Il video dell'azione è diventato virale sui social, scatenando non poche battute sarcastiche.

È successo mercoledì sera, il 14 agosto, nel match che ha visto l'Al Nassr imporsi per 2-0 contro l'Al Taawoun. Ronaldo ha messo a segno la seconda rete per la sua squadra. Un gol, questo, che ha permesso a CR7 di andare a segno per 23 stagioni consecutive nel corso della sua carriera. Poi, il calcio di punizione da una posizione non facile, tutta defilata a sinistra e ben fuori dall'area di rigore.

Nonostante le parole di motivazione per se stesso - "Io sono il migliore", si legge dal labiale - il lancio è stato probabilmente uno dei peggiori della sua carriera. E l'episodio ha scatenato i detrattori del campione, che lo hanno invitato a ritirarsi. Un'ipotesi di cui in realtà ora non si discute affatto, visto che almeno fino a giugno prossimo il calciatore ha un contratto blindato con l'Al Nassr.