Alvaro Morata "devastato dalla rottura con Alice Campello": c'entra il Milan

Poche settimane fa Alvaro Morata e Alice Campello festeggiavano insieme, baciandosi sugli spalti di Berlino, la vittoria della Spagna agli Europei. Sembrava l'apoteosi non solo sportiva, ma anche sentimentale per il 32enne attaccante che pochi giorni dopo è passato dall'Atletico Madrid al Milan. Invece, come un fulmine a ciel sereno, la rottura di una coppia in apparenza più felici e affiatate del mondo che incrocia sport e social media.

Era stato lo stesso Morata ad annunciare la fine della relazione con la modella e imprenditrice italiana, con parole addolorate. Subito dopo l'esordio con gol in maglia rossonera in una partita ufficiale (il debutto in A di sabato sera, nel 2-2 di San Siro contro il Torino), l'ex attaccante di Juventus, Chelsea e Real Madrid ha lasciato intendere che proprio il ritorno in Italia e la decisione di accettare la corte del Diavolo siano stati il motivo scatenante di un crack per molti inatteso.

"Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco", ha spiegato Morata in una intervista a una tv spagnola. "Non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita" ha ribadito allontanando il gossip. "Sono molto chiaro, la relazione è finita - ha detto -. Abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri quattro figli, anche se non si può tornare indietro". In realtà, dunque, la crisi tra i due andava avanti da tempo nonostante le tante foto insieme, abbracciati e sorridenti, insieme ai figli o senza. "Avevamo entrambi chiaro che preferivamo porre fine al matrimonio e ricominciare da lì", ha aggiunto Morata, che si definisce però "devastato" dalla situazione. Una situazione che tanti tifosi rossoneri ora temono possa avere ripercussioni anche in campo sul rendimento sul centravanti titolare di mister Fonseca ed erede designato di un totem come Olivier Giroud.