Atalanta, lo "scippo Psg" su Lookman: Gasperini travolto dal mercato

Stasera inizierà il campionato dell’Atalanta, ma nel frattempo i nerazzurri si trovano nel bel mezzo di una tormenta di mercato, con Koopmeiners e Lookman che vogliono a tutti costi andare via. Una situazione inimmaginabile a fine maggio, quando si scriveva la storia di Bergamo e dell’Atalanta, campione in Europa League dopo aver battuto con un secco 3-0 il Leverkusen di Xabi Alonso.

Un simile successo in campo internazionale sembrava trasportare di diritto la Dea in una nuova dimensione anche in Serie A e per questo motivo Gasperini ha voluto parlarne in prima persona con Percassi: dopo tanti sacrifici e una serie infinita di cartellini prima valorizzati e poi venduti, il tecnico ha chiesto e ottenuto il diritto a poter sognare lo scudetto, ovviamente attraverso la riconferma dei calciatori più rappresentativi. E invece, quella che doveva essere l’estate dei ritocchi e di qualche rinforzo, si sta invece trasformando nella stagione della rivoluzione totale.

Un incubo per Gasperini, travolto dalla forza d’urto del calciomercato e degli alti ingaggi con cui i top club gli stanno sfilando da sotto tutti quei campioni che ha costruito. Senza dimenticare che la prima severa batosta, il tecnico nerazzurro ha dovuto subirla dalla sorte avversa, quando l’infortunio al crociato ha messo fuori causa Gianluca Scamacca, costringendo l’Atalanta a correre ai ripari con Mateo Retegui.

Non proprio il top di gamma. Intanto prosegue da tempo la telenovela legata a Teun Koopmeiners (26). L’olandese si è accordato con la Juve e ha smesso di allenarsi con l’Atalanta per il “troppo stress.” A questo punto non proviamo neanche a immaginare quali vette abbia invece esplorato lo stress di Gasperini nel vedere sgretolarsi pezzo dopo pezzo tutto quello che aveva immaginato per l’attuale campionato, adattandosi ogni volta come un liquido al recipiente, ripartendo da altre certezze che era stato bravo a costruirsi durante il percorso. Tra queste c’è Ademola Lookman, attaccante divenuto punto di forza e colonna dell’intera squadra, specie dopo la tripletta che ha piegato in finale di EL il Bayer Leverkusen.

Ma forse faremmo meglio a dire “c’era”, visto che ieri il nigeriano è stato escluso dalla lista dei convocati per la trasferta che vedrà l’Atalanta impegnata contro il Lecce. I motivi sono gli stessi di Koopmeiners e riguardano il mercato. Su Lookman c’è il forte interesse del PSG e il calciatore ha chiesto al club di ascoltare l’offerta che verrà presentata nelle prossime ore, chiarendo a tutti di volersi trasferire a Parigi per sfruttare la grande occasione. Un blitz che ha colto di sorpresa l’Atalanta e che probabilmente ha contribuito a peggiorare ulteriormente l’umore di Gasperini, già seriamente compromesso dalle altre vicende, oltre che da un mercato in entrata che non lo soddisfa a pieno. Gasperini voleva sognare, lo hanno svegliato in fretta.