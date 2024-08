Federico Chiesa all'Inter? La vendetta della Juventus: "Interessamento per Skriniar fatto fuori dal Psg"

24 agosto 2024 a

a

a

La vendetta per lo "scippo", possibile, di Federico Chiesa? Dalle parti della Juventus starebbero già studiando il colpo (gobbo) nei confronti dell'Inter: i bianconeri potrebbero infatti buttarsi su niente meno che Milan Skriniar.

Il difensore centrale slovacco, ex capitano dei nerazzurri, aveva lasciato Milano un anno fa tra mille polemiche, dopo 6 mesi di fatto da separato in casa per non aver accettato il rinnovo di contratto ed essere approdato ai parigini da parametro zero. Uno "scherzetto" che gli ha però paradossalmente frenato la carriera nel momento di maggior fulgore. Il difensore 29enne infatti non fa più parte dei piani di Luis Enrique, il mister del Psg che già la scorsa stagione lo aveva già messo fortemente in bilico concedendogli solo 32 presenze complessive tra campionato, Champions e coppe varie.

Federico Chiesa, colpo di scena: lo scippo del "nemico" più odiato dai bianconeri

Ora però la situazione è precipitata: la società dello sceicco Al Khelaifi ha invitato direttamente Skriniar a trovarsi un'altra squadra. A rivelarlo il quotidiano Le Parisien, secondo il quale ora sullo slovacco ci sarebbero il Bayern Monaco e, appunto la Juve. Thiago Motta potrebbe ritrovarsi tra le mani un difensore di grande livello ed esperienza da affiancare a Bremer (vista anche la scarsa fiducia del mister nell'altro brasiliano Danilo), sempre ovviamente con la formula del prestito.

Federico Chiesa "stappa" la Juve: Giuntoli, i 3 clamorosi colpi spacca-campionato

Tutto questo all'ombra del grande intrigo-Chiesa. L'esterno della nazionale italiana è stato messo sul mercato dalla Juve dopo il rifiuto di rinnovare il contratto e a 1 anno dalla scadenza il ds bianconero Cristiano Giuntoli sta cercando di piazzarlo da qualche parte pur di non doverlo vedere partire a zero euro. La trattativa con il Barcellona non è facile a causa dei guai economici dei catalani, e così alla finestra c'è sempre Beppe Marotta, che potrebbe portarlo all'Inter tra un anno, da svincolato, oppure nelle ultimissime ore di calciomercato prendendo alla gola la Signora o, ancora più agevolmente, a gennaio.