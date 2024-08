Gp d'Olanda, Norris frega Verstappen e riapre il Mondiale F1. Leclerc, "miracolo" terzo posto

25 agosto 2024 a

a

a

Per una volta, sorride anche la Ferrari. A Zandvoort, nel Gp d'Olanda di Formula 1, Lando Norris fa lo scherzetto a Max Verstappen e vince in casa del campione del mondo in carica, con 70.000 tifosi a fare l tifo per l'olandese. Il britannico alla guida della McLaren sfata anche il tabù che non lo voleva mai vincitore dopo aver conquistato la pole position.

La Red Bull di Max arriva con 20" di ritardo e dietro, al terzo posto, c'è la Ferrari di Chrles Leclerc. Il principino fa un vero e proprio miracolo, con un undercut sulla Mercedes di Russell che ha dato la svolta a una gara solida e con un ritmo inaspettato. Il monegasco, partito sesto, indovina la strategia della sosta anticipata e nel finale combatte con la seconda McLaren di Piastri per mantenere il podio. Carlos Sainz, scattato in quinta fila per effetto delle penalizzazioni della vigilia chiude con un ottimo quinto posto. Chiudono la top ten Perez, Russell, Hamilton, Gasly e Alonso. Domenica il mondiale arriva a Monza, ottime le premesse delle rosse. Il risultato della Mclaren, di fatto, riapre il campionato.

Al via è Verstappen che passa Norris raggiungendo fino a 1.6 secondi di vantaggio. Ma al giro 18, alla prima staccata Norris passa l'avversario per non cedere più la testa. Leclerc, partito sesto, anticipa il pit stop (25esimo giro di 72) mette le hard e riparte nono. Dopo un primo giro di pit stop Piastri leader senza pit stop. Secondo Norris, poi Verstappen, Leclerc, Russell e Perez. Piastri riparte quinto dopo il suo pit stop mentre davanti le posizioni non mutano e inanella giri veloci. Comincia la battaglia dell'australiano che insidia Leclerc negli ultimi venti giri. La tenuta del ferrarista è ottima con Norris e Verstappen che fanno gara di testa. In classifica comanda Max Verstappen (295) con 70 punti di vantaggio su Norris (225) e nove gare ancora da disputare.

"Da sesto a terzo? Sono molto sorpreso. Non sono spesso contento di un terzo posto, ma dopo la gara di oggi possiamo essere totalmente felici di quanto abbiamo fatto - ammette il ferrarista Leclerc -. Da venerdì abbiamo faticato, ma poi in gara abbiamo trovato del passo in più e abbiamo eseguito una strategia perfetta. Siamo riusciti a passare davanti ai nostri avversari e a tenerli dietro. Sono molto felice di iniziare la seconda parte di stagione così. Partenza? Sapevo che era una grande opportunità, non sapevo che poi in gara avremmo avuto il passo per tenere dietro gli altri. Ho attaccato al via, ma non avrei mai pensato di arrivare sul podio".