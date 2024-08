Paulo Fonseca, cosa diceva lo scorso 25 luglio: "Difenderemo così", sfottò virale

26 agosto 2024 a

Il Milan nel giro di pochissime settimane ha comunque cambiato la sua rosa in modo massiccio. E i risultati si vedono. Di fatto i giocatori faticano a trovarsi e il punticino in rimonta col Toro e la sconfitta pesantissima di Parma descrivono una situazione che di 90 minuti in 90 minuti comincia ad essere preoccupante. Il tecnico rossonero è entrato subito nel mirino dei tifosi. Di fatto il profeta portoghese aveva promesso una inversione di rotta rispetto agli schemi applicati da Stefano Pioli che, nonostante la crisi dello scorso anno, hanno comunque garantito oltre allo scudetto di qualche tempo fa, una presenza fissa in Champions al Milan.

E così ecco che diventano virali sui social le parole che lo stesso Fonseca aveva pronunciato come un "mestrino" lo scorso 25 luglio. Leggere per credere: "Per vincere dovremmo difendere in maniera diversa rispetto alla scorsa stagione".

Ecco, dopo le prime due partite il Milan ha incassato quattro gol. Un pareggio in casa col Toro e la sconfitta a Parma per fare il pieno di gol subiti. Ma non finisce qui: non ci sono solo i gol incassati, ci sono anche i tanti spazi concessi agli avversari. Anche a Parma i due gol presi sono due fotocopie: una difesa colabrodo. E i tifosi sono inferociti: "È questo il nuovo modo di difendere promesso da Fonseca?", tuonano sui social. Per il portoghese che al Lille aveva la terza miglior difesa della Ligue 1 è iniziato un periodo da incubo...