Adani elogia Thiago Motta e attacca Allegri: "Il più grande acquisto di quest'anno"

Adesso che il nemico Massimiliano Allegri non c’è più, con un Thiago Motta così Lele Adani non può che essere diventato un sostenitore del gioco bianconero. Specie se due giovani sono già andati in gol — Mbangula all’esordio con il Como e Savona lunedì sera contro il Verona — e se la Juve è così convincente in campo.

Proprio l’ex centrocampista dell’Inter, oggi opinionista Rai, lo ha sottolineato nella seconda puntata di Viva El Fubtol: "Se la Juventus fa Koopmeiners, farebbe l'ottavo acquisto — le sue parole — e il nono sarebbe eventualmente Sancho. Ho letto così, se vanno in porto. Uno dovrebbe andare in porto e sull'altro ci stanno lavorando. Però dico una cosa, il più importante, il decimo, in realtà è il primo ma non è un calciatore, è l'allenatore".

Immancabile la frecciatina diretta a Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, anche se il toscano non è mai stato nominato: "Thiago Motta è il più grande acquisto che poteva fare per me la Juventus — le sue parole — Perché tutti questi acquisti, otto li faranno e forse arriveranno a fare anche il nono, secondo me avranno un valore superiore grazie al decimo che in realtà è il primo. Ed è l'allenatore. La Juventus, non lo dico dopo due partite e potrebbe perdere anche le prossime tre, ha fatto un passaggio decisivo dovrà dimostrare di seguirlo e lui stesso di dare la sua visione, il suo carisma, le sue idee, la sua libertà, la sua rettitudine… però per me è Thiago Motta la pietra miliare, dove costruire un progetto".