Viktor Osimhen, visite mediche prenotate con l'Al Ahli: ma il Napoli fa ancora muro

30 agosto 2024 a

Alla fine è successo. Aurelio De Laurentiis si è inchinato di fronte ai milioni di petroldollari dell'Arabia Saudita e ha dato il suo ok per il trasferimento del numero Nove nigeriano Viktor Osimhen. Un lunghissimo tiro e molla, che si protrae ormai da più di un anno e che aveva spinto il patron degli azzurri a usare la voce grossa contro il flirt degli sceicchi. Ma l'offerta al giocatore è davvero troppo allettante per essere ignorata: 40 milioni a stagione, tra parte fissa e bonus. Poi Antonio Conte si è già dimenticato del suo ex centravanti. Sotto il Vesuvio è infatti arrivato il suo calciatore feticcio: Romelu Lukaku. Tra il tecnico salentino e l'attaccante belga vi è un amore che dura da diversi anni. L'apice a Milano, con la conquista dello Scudetto con la maglia dell'Inter.

Ma non è ancora detta l'ultima parola. L'Al Ahli ha offerto al Napoli 80 milioni di euro. De Laurentiis, però, fa muro. La società partenopea ne vuole almeno cinque in più. E, in questo momento, la trattativa è in fase di stallo, con il Chelsea di Enzo Maresca che spera di poter soffiare l'attaccante nigeriano agli Arabi. Intento sono già state prenotate le visite mediche e nel contratto ci sarà la clausola voluta dallo stesso Osimhen. L'ex Lille, infatti, ha espressamente richiesto di inserire la possibilità di liberarsi dall'Al Ahli a fronte di una proposta multimilionaria. Il motivo? Viktor sa bene che la Saudi Pro League non è (ancora) un campionato competitivo. Così l'attaccante vorrebbe lasciarsi aperta una porticina per fare ritorno in Europa.

Sullo sfondo c'è anche il Paris Saint Germain. I francesi infatti sono ancora alla ricerca di un sostituto Goncalo Ramos, costretto ai box per circa tre mesi. Ma non ha ancora presentato al Napoli un'offerta ufficiale. Alla chiusura del mercato, però, manca pochissimo. E se Luis Enrique vuole puntare sul nigeriano deve accelerare le operazioni.