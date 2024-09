Juventus, Filip Kostic ai saluti: vicinissimo il prestito al Fenerbache di Mourinho

08 settembre 2024 a

Il mercato della Juventus non è ancora finito. Almeno quello in uscita. Cristiano Giuntoli, l'artefice della stellare campagna acquisti di quest'ultima estate, ha messo a segno un altro colpo. Filip Kostic si trasferisce al Fenerbache di Jose Mourinho, in prestito secco. L'operazione è ormai in dirittura d'arrivo, con l'esterno serbo che è atteso in serata in Turchia per completare le visite mediche. La trattativa è stata chiusa in extremis, dato che siamo agli sgoccioli della chiusura del mercato turco.

L'esterno era da tempo fuori dai piani della Vecchia Signora, dato che il suo contratto è in scadenza nel 2026. E, soprattutto, il giocatore è fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore bianconero Thiago Motta. La Juventus, con la sua cessione - anche se in prestito -, andrà a risparmiare più di 3 milioni di euro lordi, cifra che fa riferimento all'ingaggio (pesantissimo) del giocatore. I bianconeri completano così un altro obiettivo.

Il serbo, classe 1992, è stato acquistato dalla Juventus nell'estate 2022: 12 milioni all'Eintracht. Nel 2022-23 ha collezionato 37 presenze e 3 gol in Serie A. Deludente, invece, l'apporto nell'ultima stagione, fino alla decisione del club e dell'allenatore di escluderlo, di fatto, dalla rosa e di metterlo sul mercato.