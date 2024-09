Kylian Mbappè, Lizarazu lo stronca: "Non fa più paura", un caso in Francia

10 settembre 2024 a

Francia abbiamo un problema: Kylian Mbappè. Le ultime prestazioni dell'attaccante del Real Madrid sono diventati un problema per la nazionale allenata da Didier Deschamps. E a fa scoppiare la polemica sul giocatore sono state le sue ultime dichiarazioni con cui ha cercato di arginare (in modo goffo) le polemiche che gli sono piovute addosso negli ultimi tempi: "Sono in una fase della mia vita e della mia carriera in cui non me ne rendo più conto. Vengo, gioco e cerco di dare il massimo per aiutare la squadra. Ciò che la gente pensa è l'ultima delle mie preoccupazioni", ha affermato il giocatore.

A questo punto un ex giocatore della nazionale dal peso di Lizarazu ha detto la sua su Mabappè e il suo atteggiamento: "La conferenza stampa di Kylian Mbappé mi ha sorpreso e messo in imbarazzo . Le parole usate erano inappropriate, non quelle di un leader e tanto meno quelle di un capitano".

E ancora: "Per me essere un calciatore significa anche pensare a preservare la salute mentale. La guerra psicologica che lui e il PSG hanno combattuto ha avuto un impatto enorme, ovviamente non è più così esplosivo o decisivo come prima ma è ancora un ottimo realizzatore, un ottimo giocatore ovviamente, ma non fa più paura come prima". Una frase tombale sull'attaccante transalpino che non sta attraversando un periodo facile. E che ora non è più in cima alle preferenze dei tifosi francesi.