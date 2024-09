Sinner, "la lista dei calciatori su Instagram": il nome che farà impazzire (di rabbia) i tifosi del Milan

12 settembre 2024 a

Jannik Sinner è ormai diventato a tutti gli effetti una celebrità dello sport. Non paragonabile ancora a mostri sacri come Roger Federer e Rafa Nadal. Ma, visto la sua tenera età - appena 23 anni -, il campione è destinato a entrare nella storia di questo sport. Lo si capisce perfettamente quando un campione viene riconosciuto tale da altri atleti di differenti discipline. Come per esempio gli stessi calciatori.

Ma quali sono gli unici 10 calciatori seguiti da Jannik Sinner sul suo profilo Instagram? La classica, com'era prevedibile, è dominata dai giocatori rossoneri, dato che l'altoatesino è un noto tifoso del Milan. Ma non mancano anche delle sorprese. Soprattutto una, che viene da Parigi. L'azzuro segue Alessandro Florenzi, Davide Calabria, Ismael Bennacer, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao. Tutti nell'organico di Paulo Fonseca. Poi ci sono i due parigini Marco Verratti e Gigio Donnarumma. Ma, come detto, non mancano anche le sorprese. Nella lista dei calciatori a cui Sinner ha lasciato un follow su Instagram ci sono anche Jack Grealish, Dusan Vlahovic e Ousmane Dembélé.

In merito al giocatore del Manchester City c'era stata anche un curioso scambio social nei giorni scorsi. Dopo il trionfo del numero uno al mondo allo Us Open, l'esterno offensivo inglese aveva commentato così sotto la foto postata da Jannik sul suo profilo Instagram: "Incredibile. Che giocatore".