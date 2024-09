Juventus, Thiago Motta chiude le porte a Rabiot: "Troppe supposizioni, non mi ha chiamato"

14 settembre 2024 a

Dopo l'addio di quest'estate, Adrien Rabiot non farà ritorno alla Juventus. Il centrocampista francese si è svincolato dalla Vecchia Signora, dopo che il suo contratto è scaduto. Ora, però, è senza squadra. E lo stesso ct della Francia ha sottolineato la stranezza del suo caso. L'ex Paris Saint Germain è nel pieno della sua maturità calcistica, ma rischia seriamente di trascorrersi un anno sabbatico dal calcio giocato.

Dal canto suo, Thiago Motta è stato chiarissimo sia con la Juventus sia col giocatore. Nella conferenza stampa pre-partita contro l'Empoli, l'allenatore italo-brasiliano ha spiegato ai cronisti che Rabiot non farà parte dei piani futuri dei bianconeri. "Troppe supposizioni - ha detto il tecnico -. Primo non mi ha chiamato. Io gli auguro il meglio e che sia felice. Voglio bene a lui come ragazzo. Spero possa trovare una squadra dove essere felice e - ha concluso - dimostrare il suo talento".

Thiago Motta si è detto soddisfatto delle risposte che il gruppo ha dato sia in campo sia in allenamento. "C'è la convinzione di fare un gioco per avere i risultati - ha sottolineato l'allenatore bianconero -. Noi avendo tutti un’idea comune vogliamo portare la nostra forza per competere con gli avversari. Domani è un’avversaria diversa ma sappiamo cosa andremo ad affrontare, faremo una partita seria, sapendo cosa dobbiamo fare in campo - ha aggiunto - per portare il risultato dalla nostra parte".