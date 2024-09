Jannik Sinner, la strana voce nel cuore della notte: "È arrivato a Bologna in auto, da solo..."

15 settembre 2024 a

Italia-Olanda di Coppa Davis sta per cominciare. Il capitano olandese Paul Haarhuis, ex numero 1 del mondo in doppio, specialità in cui ha vinto 54 titoli e almeno una volta tutti gli Slam, ha delle carte niente male da giocare, come il 27enne Tallon Griekspoor, numero 39 del mondo, e Botic Van de Zandschulp, 68. L’Italia, senza avere a disposizione i due leader Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ancora a riposo dopo una 'calda' estate, dovrebbe puntare ancora sui due romani Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, lasciando in panca Matteo Arnaldi non al massimo della condizione dopo un piccolo infortunio alla caviglia.

Il miglior piazzamento dell’Olanda in Coppa Davis è la semifinale del 2001. In quell’occasione, gli oranje riuscirono a battere Spagna e Germania, prima di cedere contro la Francia. E proprio Sinner è arrivato in automobile da Sesto Pusteria a Bologna, guidando in solitudine. Da ieri pomeriggio Jannik Sinner, il numero uno del mondo reduce dal trionfo all’Open Usa, è a Bologna nel ruolo di tifoso speciale della squadra di Coppa Davis. A quanto pare Jannik si accomoderà in panchina come tifoso numero uno per gli azzurri.