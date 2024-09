Monza-Inter, errore di Pairetto allo scadere: nerazzurri graziati? Esplode il caso

16 settembre 2024 a

"Prima della gara avrei firmato per un pareggio, ma per come si era messa un po' dispiace”. È deluso Alessandro Nesta quando pronuncia queste parole, con il grande rimpianto del pari siglato da Dumfries subito all'88' per una disattenzione difensiva, dopo il gol di Dani Mota sette minuti prima. Poi, però, i brianzoli la gara potevano anche vincerla, se non fosse stato per l’errore dell’arbitro Pairetto che ha fermato Pessina solo davanti a Sommer, quando mancavano una manciata di secondi allo scadere dei quattro minuti di recupero concessi. L’errore del fischietto è stato quello di concedere il fallo al Monza, non permettendo così all’ex centrocampista dell’Atalanta di concludere in porta.

L’azione è stata la seguente: inizialmente c’è stato un intervento duro di Pavard su Dani Mota, poi tra Bondo e de Vrij. Se il primo Pairetto non lo ha fischiato, il secondo sì. E così la palla finita tra i piedi di Pessina è diventata inattiva per il fischio dell’arbitro, con il giocatore del Monza che era solo contro Sommer. Un gesto che ha scatenato le proteste dei padroni di casa nei confronti di Pairetto, che ha allargato le braccia ammettendo di non aver atteso di vedere dove finisse il pallone in seguito al contrasto tra Bondo e De Vrij.

Un errore arbitrale che ha penalizzato il Monza, criticato da Luca Mairelli a Dazn nel dopo gara: “Errore grave — le sue parole — Pairetto inizialmente aveva lasciato correre, poi ha fischiato troppo presto senza rendersi conto che Pessina sarebbe stato davanti a Sommer. Non capisco la sua precipitazione, sarebbe bastato aspettare un attimo e poi eventualmente assegnare la punizione".