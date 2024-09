Jannik Sinner, clamoroso in Davis: si presenta con quest'auto, quanto gli è costata

16 settembre 2024 a

Dopo un anno ricco di successi e di trionfi personali, Jannik Sinner ha anche accumulato un bel gruzzoletto grazie ai tanti premi in denaro vinti grazie a tornei. Il numero uno al mondo non ha mai dato l'impressione di essere un bad boy. Tutt'altro: sembra ed è un bravo ragazzo. Ma alla sua età - ricordiamolo: ha appena 23 anni - è giusto togliersi qualche sfizio. Come, per esempio, comprarsi una macchina da sogno per sfoggiarla insieme ai suoi trofei.

All'Unipol Arena di Bologna, l'azzurro si è presentato al volante della sua splendida Audi RS6 ABT Legacy Edition, dal costo complessivo di 250mila euro e con targa di Montecarlo. Il tennis l'aveva acquistata tempo fa e, dopo circa un annetto, è finalmente arrivata. "Me la sono fatta un po' modificare. È l'unica cosa che mi sono concesso - ha spiegato il numero uno al mondo - Quando sono in macchina mi rilasso, rifletto, mi scarico. Di solito - ha poi aggiunto - con un bel giro in macchina sulle strade di Montecarlo".

Jannik Sinner si è fatto modificare la sua Audi con kit estetico ricco di elementi in fibra di carbonio, assetto dedicato, scarico sportivo e upgrade al sistema propulsivo. Aggiustamenti che da soli costano circa 102.500 euro, più 11.500 euro per l'installazione. A caratterizzare ancora di più l'auto del campione altoatesino c'è la scritta “One of 200”, apposta sul lato. Significa che si tratta di una edizione, destinata a pochi fortunati.